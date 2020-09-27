Журналистка «МБХ-медиа» Ольшанская задержана и доставлена в изолятор недалеко от Минска

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор МБХ-медиа Вероника Куцылло.

«По нашим данным, Настя сейчас находится в изоляторе в Жодино, это 50 километров от Минска. Настя выполняла журналистскую работу, она фиксировала то, что происходило вчера на женском марше, и до 15 часов передавала нам информацию. Потом она пропала, мы предполагали, что ее могли задержать, и через несколько часов она нашлась во Фрунзенском РОВД, консульство естественно было в курсе и пыталось ее вытащить оттуда, но вчера эти попытки успехом не увенчались», — сказала она.

В.Куцылло добавила, что завтра должен состояться суд по делу журналистки, по информации «МБХ-Медиа», ей вменяют административное правонарушение – участие в несанкционированном мероприятии.

По данным правозащитного центра «Весна», в ходе «Женского марша» в Минске были задержаны свыше 50 человек, в том числе несколько журналистов.

Протесты в Белоруссии не утихают более 2,5 месяцев на фоне объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко на президентских выборах с результатом в 80 процентов голосов.