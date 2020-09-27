В Москве задержали гражданина, гуляющего в футболке с изображением Навального

Вскоре его отпустили из отдела полиции с протоколом по статье об участии в несогласованном мероприятии.

В Москве задержали активиста Бориса Казадаева, который гулял по Красной площади в футболке с мэрской кампании Алексея Навального 2013 года. Активист направлялся в сторону Немцова моста, но около мавзолея к нему подошли полицейские и попросили предъявить документы. Сотрудники правопорядка сообщили Казадаеву, что в такой майке гулять нельзя.

После чего доставили задержанного в ОВД «Китай-город». Там прогулку Казадаева квалифицировали как форму пикетирования. А футболку с изображением Навального изъяли в качестве «вещественного доказательства правонарушения». Вскоре активиста отпустили из отдела полиции с протоколом по статье об участии в несогласованном мероприятии Об этом сам Казадаев рассказал интернет-изданию ОВД-Инфо.

Алексей Навальный отреагировал на произошедшее в своем Твиттере. «Что же делать тем, у кого запрещённое лицо не на футболке, а собственно на лице? Делать пластическую операцию?» – вопрошает оппозиционер.