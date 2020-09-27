Правозащитники требуют установить местонахождение 19-летнего жителя Чечни Тепсуркаева и наказать пытавших его

Правозащитники требуют установить местонахождение 19-летнего жителя Чечни модератора оппозиционного Telegram-канала Салмана Тепсуркаева наказать виновных в надругательстве над ним. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета правозащитного центра Мемориал Александр Черкасов.

«Среди новостей из Чечни надругательство над молодым человеком, совершенное под видеозапись, нарушило все представления о возможном и допустимом даже видавших виды людей. После этого молодого человека похитили, и он находится неизвестно где. По этому поводу разные правозащитные организации, и российские и международные обращались к российским властям и в Европейский суд по правам человека. Беспокойство по поводу безопасности, защиты от пыток и самой жизни Тепсуркаева вынудило выступить с заявлением теперь уже публичным.

По словам А.Черкасова реакции на заявление пока не последовало.

Сотрудники «Комитета против пыток» утверждают, что нашли доказательства похищения 19-летнего жителя Чечни Салмана Тепсуркаева, модератора чата оппозиционного Рамзану Кадырову телеграм-канала 1ADAT. Ранее в сети появилась видеозапись, на которой молодого человека пытают. Юристы сделали вывод, что у похитителей был доступ к техническим средствам или полномочия, позволяющие получить биллинг телефона С.Тепсуркаева и установить локацию абонента. Поскольку похищение произошло на территории Геленджика, юристы «Комитета против пыток» уже подали заявление в местные правоохранительные органы.