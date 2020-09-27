В европейских столицах выступили с призывом к Армении и Азербайджану незамедлительно прекратить боевые столкновения и начать переговоры. О необходимости деэскалации заявили в России, Германии, Франции, Австрии, Ватикане и Европейском Совете. Впрочем, есть и заявления о поддержке одной из сторон.

Глава Евросовета Шарль Мишель в твиттере заявил – единственный путь вперед – немедленное прекращение огня. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили решительное осуждение в связи с применением силы в Нагорном Карабахе и заявляют о серьезной обеспокоенности в связи с гибелью людей с обеих сторон. Глава МИД Германии Хайко Маас в специальном заявлении выступил с призывом к Баку и Еревану к деэскалации и переговорам. Российский МИД заявляет, что посреднические усилия Москвы по стабилизации ситуации будут продолжены. В Париже вновь подтвердили стремление добиваться долгосрочного урегулирования на основе переговоров. Папа Римский Франциск, обращаясь к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к миру на Кавказе и отказу от силовых способов урегулирования любых разногласий. О готовности содействовать деэскалации заявили в Грузии и Казахстане.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с главой Азербайджана Алиевым и подтвердил готовность Анкары оказать любую помощь Баку в связи с боями в Нагорном Карабахе.

О какой именно помощи идет речь пока не ясно, но как передает агентство «Анадолу», говоря о кризисе, Эрдоган подчеркнул, что считает Армению угрозой для мира и стабильности в регионе.