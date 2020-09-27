Все это связано с очередной массовой акции протеста. Белорусский оператор связи А1, как и раньше в такие дни, сообщил, что скорость мобильного интернета снижена по требованию властей.
В метрополитене закрытие станций объясняют заботой о безопасности пассажиров.
В Минске вновь перебои с интернетом и в центре закрыты семь станций метро
Все это связано с очередной массовой акции протеста. Белорусский оператор связи А1, как и раньше в такие дни, сообщил, что скорость мобильного интернета снижена по требованию властей.