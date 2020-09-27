Германия вслед за Россией, Францией и ЕС призвала Армению и Азербайджан к переговорам

О необходимости деэскалации конфликта заявил министр иностранных дел Хайко Маас. В том же ключе высказались в Совете Европы.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и заявил о полной поддержке, сообщили в пресс-службе президента Азербайджана. Турецкие СМИ пишут, что Эрдоган пообещал Алиеву помощь и назвал Армению главной угрозой мира и стабильности в регионе. Конфликт между Ереваном и Баку по вопросу о принадлежности Нагорного Карабаха продолжается более 30 лет.