Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном городе Ступино превысило 50 человек, сообщили в МЧС. Работы на месте инцидента завершены.

Все люди, которые получили травмы, находятся в больницах. Состояние некоторых тяжёлое. Десятки человек пострадали при обрушении пешеходного перехода на территории предприятия FM Logistic в Ступино. Строение, на котором было много сотрудников подразделения французской компании, она оказывает услуги в сфере логистики, упало с высоты четырех метров. Все пострадавшие – граждане Киргизии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инженерные коммуникации, на которые рухнул переход, тоже получили повреждения. Подмосковные следователи и прокуратура начали проверку. Среди предварительных версий называют перегруз конструкции моста или износ деталей.

Руководство предприятия опрашивают, изымают документы, которые интересуют следователей. К обрушению перехода действительно мог привести перегруз строения, пишет сетевое издание Лайф и публикует ролик, где видны последствия инцидента. Работники предприятия показали, как анкеры буквально вырвало из металла.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.