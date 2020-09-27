Гольц: Россия заинтересована в недопущении военного столкновения между Арменией и Азербайджаном

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«Формально участие России в этом конфликте не необходимо, потому что речь идет о Нагорном Карабахе, который формально не является частью Армении, а Россия брала на себя обязательства защищать Армению только по периметру ее границ. Но, если война примет крупные масштабы, это будет катастрофой всей российской политики в Закавказье, поскольку последние 20 лет Россия вооружала Армению и Азербайджан, не без выгоды для себя, когда речь идет о продаже оружия Азербайджану, и при этом полагала что этот баланс сил удержит страны от взаимного столкновения. Думаю, что сейчас российские дипломаты денно и нощно занимаются тем, чтобы прекратить конфликт», — сказал он.

А.Гольц подчеркнул, что на данный момент сложно сравнивать военный потенциал Армении и Азербайджана.

«Азербайджан в последние годы наращивал современное вооружение, включая беспилотники, системы ПВО, системы залпового огня и так далее, причем не только у России, но и в Израиле, и в Турции. С другой стороны, опыт войны в Карабахе показывает, что армянские военные лучше используют даже те ограниченные ресурсы, которыми обладают. Хотя всю свою технику Армения имеет от России как член ОДКБ», – заключил он.

В Нагорном Карабахе этим утром возобновились боевые действия. Армения и Азербайджан обвиняют в нападении друг друга. По предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения. Азербайджан первым сообщил об обстреле своих позиций. В Минобороны страны утверждали, что Армения атаковала сразу несколько населенных пунктов на границе.