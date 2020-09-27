В Минске начались задержания участников протестной акции

Как передает корреспондент «Интерфакса», протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города к месту сбора – у стелы «Минск-город герой». По данным агентства, задержаны около 10 человек. Семь станций метро вновь закрыты в центре Минска из-за акции протеста. Как и в прошлые воскресенья, в метрополитене это объясняют заботой о безопасности пассажиров.

Сегодня в Минске ожидается акция, которую называют народной инаугурацией Светланы Тихановской. На выборах она была главным соперником Лукашенко.