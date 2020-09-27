Министр обороны Азербайджана утверждает, что армия страны прорвала линию обороны вооруженных сил Армении

В военном ведомстве Азербайджана заявили о взятии под контроль семи сел в Нагорном Карабахе, передает «Интерфакс». В свою очередь, в министерстве обороны Армении заявили об уничтожении 4 вертолетов, около 15 беспилотников, 10 танков и одной боевой машины пехоты. Обе стороны обвиняют другу друга в начале боевых действий. Так президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к нации заявил, что военная операция в Нагорном Карабахе является ответом на обстрел.

Ранее сегодня в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику обвинил Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сообщил днем о введении в Армении военной положения и объявлении всеобщей мобилизации.