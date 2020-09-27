Житель Москвы, который гулял в футболке с фотографией Алексея Навального, сообщил о своем задержании

Активист Борис Казадаев сказал порталу «ОВД-Инфо», что сотрудник МВД остановил его на Красной площади у Мавзолея. Задержанного доставили в ОВД «Китай-город». Полиция пока не назвала статью, которую собирается вменять активисту.

Сам Алексей Навальный в «Твиттере» спросил, что делать, если запрещенное лицо не на футболке, а собственно на лице. Политик проходит в Германии реабилитацию после отравления в России. По данным властей Германии, его пытались убить химическим оружием «Новичок». Власти России причастность к этому госструктур отрицают.