Россия, Франция и Евросоюз призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь

В свою очередь, Турция поддержала Баку. В российском МИДе сообщили, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лаврпов и Мевлют Чавушоглу подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в Карабахе. В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта. К миру на Кавказе призвал и папа римский Франциск.
2020-09-27T13:32:00+03:00
2020-09-27T13:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 27 сентября 2020
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