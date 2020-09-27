Россия, Франция и Евросоюз призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь

В свою очередь, Турция поддержала Баку. В российском МИДе сообщили, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лаврпов и Мевлют Чавушоглу подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в Карабахе. В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта. К миру на Кавказе призвал и папа римский Франциск.