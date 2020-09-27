Минобороны Азербайджана утверждает, что военные страны заняли ряд сел и стратегических высот в Нагорном Карабахе

Из-за боевых действий в непризнанной республики власти Армении сегодня объявили всеобщую мобилизацию резервистов и ввели военное положение. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил это в «Фейсбуке» и призвал личному составу, приписанному к войскам, явиться в комиссариаты. Этим утром Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к нации сегодня заявил, что страна проводит военную операцию в Карабахе после гибели азербайджанцев в результате армянского артобстрела. Обе стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых.