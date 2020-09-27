МИД Нагорного Карабаха обвинил Азербайджан в акте агрессии против республики

Это следует из заявления министерства иностранных дел республики по поводу сегодняшнего конфликта. Заявление МИДа зачитал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» советник министра иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Арсен Мелик-Шахназаров.

«27 сентября 2020 года азербайджанские вооруженные силы предприняли крупномасштабную атаку на позиции Армии обороны республики Арцах по всей линии соприкосновения вооруженных сил. Вооруженное нападение азербайджанской армии сопровождалось артиллерийскими обстрелами и воздушными ударами, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. В частности, обстрелу подверглись как столица республики Арцах — Степанакерт, так и приграничные населенные пункты. В результате обстрелов есть жертвы среди мирного населения. Действия азербайджанской стороны являются актом агрессии против Республики Арцах», — говорится в тексте заявления.

В заявлении утверждается, что МИД республики находится на прямой связи с личным представителем председателя ОБСЕ. МИД НКР также подчеркивает, что азербайджанская сторона несет полную ответственность за акт агрессии против республики.

«Вооруженному нападению предшествовали публичные нападки властей Азербайджана на армянские стороны и процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а также неприкрытые угрозы применить силу против Республики Арцах и отказ от проведения намеченного на 1 октября мониторинга ОБСЕ линии соприкосновения вооруженных сил. В соответствии с нормами международного права военно-политическое руководство Азербайджана несет полную ответственность за преступление агрессии», — заключил он.

В Нагорном Карабахе этим утром возобновились боевые действия. Армения и Азербайджан обвиняют в нападении друг друга. По предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения. Азербайджан первым сообщил об обстреле своих позиций. В Минобороны страны утверждали, что Армения атаковала сразу несколько населенных пунктов на границе.