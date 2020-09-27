В центр Минска в преддверии очередного марша протеста стянута спецтехника и личный состав силовых подразделений

Правительственные учреждения Белоруссии взяты под усиленную охрану, а для рядовых граждан введены ограничения на передвижение на личном транспорте и в метро.

На пятидесятый день протестов анонсирована новая масштабная акция – день «народной инаугурации». Участники манифестаций хотят пройти маршем по улицам Минска и других белорусских городов с портретами Светланы Тихановской. Люди не верят в победу Александра Лукашенко и считают именно Тихановскую победительницей голосования. Она выступила с обращением, в котором говорит о гордости за свой народ и о том, что белорусы «сильнее одного человека» поскольку они выходят «за свои права и будущее своих детей». У Дворца Независимости близ резиденции Лукашенко уже выставлены цепи из людей в военной форме. Здесь же – машины для установки колючей проволоки. По проспекту Победителей проследовала колонна БТР, здесь же – десятки тонированных микроавтобусов с людьми в балаклавах внутри.

Объявлено, что сегодня не будут работать крупные торговые центры, будет ограничиваться работа общественного транспорта. Вероятно, чтобы не дать людям собраться в заявленные 14 часов пополудни и выразить свое недовольство проведенной в обстановке секретности инаугурации Лукашенко и вновь заявить о поддержке Тихановской. В эти минуты в Минске под лозунгами «За мир, стабильность и безопасность» уже проходит малочисленная акция сторонников Лукашенко. Претензий к ним у силовиков не возникает.



В МВД Белоруссии отчитались о числе задержанных накануне, когда прошли «женские марши». Всего по стране в руки милиции попали около 150 человек.