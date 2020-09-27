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14:03, 27 сентября 2020

Задержанную накануне в Минске корреспондентку «МБХ Медиа», по словам ее адвоката, поместили в изолятор в городе Жодино

Суд по административному делу может состояться завтра или во вторник, если сегодня будет много задержаний, сказал изданию «МБХ Медиа» юрист Антон Гашинский, который представляет интересы журналистки Анастасии Ольшанской. Она освещала протесты и перестала выходить на связь с редакцией накануне днем.  



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