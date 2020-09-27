В Армении ввели военное положение из-за резкого обострения ситуации в Нагорном Карабахе

В непризнанной республике сообщили о погибших мирных жителях. Президент Азербайджана объявил о жертвах среди мирного населения и военных в своей республике. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокации.

К границе с Азербайджаном движется боевая техника Армении. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Правительство страны по решению премьера Николы Пашиняна ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. В нападении на непризнанную республику Пашинян обвинил военных Азербайджана. Ранее об аналогичных мерах объявил и президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил об обстреле Азербайджаном населенных пунктов, находящихся в тылу, включая столицу Степанакерт и гибели женщины и ребёнка. По словам уполномоченного по правам человека также был нанесен большой ущерб гражданской инфраструктуре. В Степанакерте приостановлена работа школ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к жителям страны сказал, что его военные начали операцию в ответ на обстрел Арменией в районе линии соприкосновения в Карабахе. Он по словам Алиева привел к жертвам и раненым среди мирного населения и военных.

По данным генпрокуратуры Азербайджана пострадали шесть гражданских лиц в результате обстрела с армянской стороны. Есть погибшие, их число уточняют. Минобороны страны рапортовало, что контрнаступление успешно продолжается и противник несет потери. Баку нанес ракетные и авиаудары, были задействованы беспилотники, вертолеты. Азербайджан не видит необходимости во всеобщей мобилизации, армия укомплектована, приводит агентство РИА позицию властей. В свою очередь Армения объявила об уничтожении нескольких азербайджанских вертолетов и танков. Ереван при необходимости готов использовать в ответ все виды вооружений, включая истребители Су-30, сказали в минобороны.

Тем временем из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Азербайджане ограничен доступ в интернет, сообщают местные СМИ.