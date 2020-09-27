Десять бронетранспортёров прибыли к резиденции Александра Лукашенко в Минске

Они стоят в непосредственной близости от Дворца независимости, передает ТАСС. В том же районе на соседней улице стоят бронированные автомобили, автобусы с личным составом силовых структур Белоруссии, машины для установки колючей проволоки. В Минске сегодня намечены новые массовые протесты.