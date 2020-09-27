В Швейцарии сегодня проходит референдум по вопросу о возможном запрете на свободный въезд гражданам Евросоюза

Референдум инициировала правопопулистская Швейцарская народная партия, которая уверяет своих избирателей, что приезжие из ЕС отнимают у них работу, передает Би-би-си.

Представители партии хотят отменить соглашение с ЕС, по которому граждане стран ЕС и Швейцарии могут свободно жить, работать и пользоваться всеми социальными благами по обе стороны границы, как у себя дома.