Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резервистов из-за событий в Карабахе

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил это в «Фейсбуке» и призвал личному составу, приписанному к войскам, явиться в комиссариаты.

Азербайджан не видит необходимости во всеобщей мобилизации, армия укомплектована — заявили в госслужбе страны по мобилизации.

Этим утром Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к нации сегодня заявил, что страна проводит военную операцию в Карабахе после гибели азербайджанцев в результате армянского артобстрела. Обе стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых.

По словам источника РИА обострение ситуации в Карабахе обсудили по телефону главы МИД РФ и Турции. По сообщениям российского МИДа Лавров также обсудил положение в Карабахе с главой МИД Армении.