Отопление в жилых домах Москвы начнут включать уже с завтрашнего дня

Новое введение ограничений по коронавирусу — именно этим вызвана досрочная подача тепла. Число заражённых в нашем городе растет — их уже больше двух тысяч — максимум почти за 4 месяца. Мэр Сергей Собянин рекомендовал людям старше 65-лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, начиная с завтрашнего дня оставаться дома. Это почти два миллиона москвичей, уточнил градоначальник. Для того чтобы по выражению мэра им было находиться максимально комфортно в квартирах было решено уже с понедельника дать тепло в жилые дома.

Напомним, начать их отапливать раньше назначенного срока Собянин обещал ещё 10 дней назад. Тогда он пояснял, что это сделают, как только в столицу придут холода. С тем, чтобы предотвратить простудные заболевания москвичей. Однако из-за ухудшения ситуации с Ковид-19 власти столицы решили действовать быстрее. Обычно в городе дают отопление, когда среднесуточная температура несколько дней подряд не превышает восьми градусов тепла.

Детские сады, школы и больницы столичные власти начали отапливать на этой неделе.