В России количество выявленных случаев коронавируса за сутки впервые за последнее время превысило 7 тысяч человек

Самый большой прирост отмечен в Москве.

Цифры прироста заболевших превысили максимальные показатели июня. За неделю по всей стране ежедневный количество заразившихся увеличилось более чем на 1000. Число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 7 867 из них более 2 тысяч в Москве. Увеличивается и количество смертей от COVID-19 в целом за последнее время, однако этот показатель значительно меньше по сравнению с предыдущим днем и составляет 99 человек по всей стране.

В Москве наоборот больше, чем за прошлые сутки – 18 человек, это максимум с конца июля. Число выздоровевших осталось примерно на том же уровне, как и всю неделю, а доля вылечившихся россиян серьезно сократилась. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Ростпотребнадзоре ранее заявили об отсутствии второй волны коронавируса в России, отметив, что сейчас еще продолжается первая волна.