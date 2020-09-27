Правительство Армении ввело военное положение в стране и объявило всеобщую мобилизацию

Это только что объявил премьер-министр Никол Пашинян, передают российские информагентства. Военное положение введено из-за начавшихся боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Никол Пашинян в фейсбуке призвал соотечественников быть готовыми защищать родину. После сообщений об обстрелах Степанакерта и других населенных пунктов из установок «Град» с азербайджанской стороны президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян первым объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет.

В российском дипломатическом ведомстве указывают на недопустимость эскалации и призывают к немедленному началу переговоров. Об этом же говорится в заявлении МИД Австрии.

В министерстве обороны Азербайджана в свою очередь заявили, что населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе были обстреляны со стороны вооруженных сил Армении. Речь идет о ракетных атаках и погибших среди гражданских лиц. В Баку объявили начале контроперации по всей линии соприкосновения в Карабахе, с телеобращением выступил президент Ильхам Алиев. На этом фоне минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, два вертолета и три беспилотника, есть «потери в живой силе». Число погибших уточняется. Военные Азербайджана заявили гибели 6 гражданских лиц и об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Конфликт в Карабахе длится уже боле тридцати лет, когда в Азербайджан потерял контроль над частью территорий региона. Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля.