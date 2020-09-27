Премьер-министр Армении заявил, что правительство обсудит военное положение и частичную мобилизацию резервистов

Никол Пашинян призвал граждан страны быть готовыми защищать родину. Глава правительства Армении написал об этом в «Фейсбуке». Военное положение ввели этим утром власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики из-за возобновления боевых действия.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к нации сегодня заявил, что страна проводит военную операцию в Карабахе после гибели азербайджанцев в результате армянского артобстрела. До этого о нападении на Нагорный Карабах заявил премьер-министр Армении. МИД России призвал стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.