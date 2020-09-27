В столичном Доме-музее Марины Цветаевой проходит конференция на тему влияния на судьбу поэта Второй мировой войны

Научное мероприятие, названное строкой «О, черная гора, затмившая весь свет» из цветаевского цикла «Стихов к Чехии», озаглавлено мероприятие, приуроченное ко дню рождения Марины Ивановны по старому стилю. Работа конференции проходит в четырех секциях.

Первая — предвоенное десятилетие: настроения и предчувствия, вторая — посвящена последним с 1939 по 1941-ый годам жизни Цветаевой и в названии следующей секции первая строка из пророческого четверостишия Марины Ивановны 41-года «Пора снимать янтарь,/ Пора менять словарь,/ Пора гасить/ Фонарь наддверный» . Отдельная секция — о литературно-писательских кругах в эвакуации и быте в годы войны, и четвертая — о русской эмиграции. В завершении дня состоится вечер, посвященный 126-летию со дня рождения младшей сестры Марины Цветаевой, Анастасии Ивановны. Форма проведения конференции очная с включением видео-докладов заочных её участников.

Запланирована прямая трансляция конференции на странице Facebook дома-музея Марины Цветаевой.

Начало заседания в 11 утра.