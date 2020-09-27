Сайты двух белорусских госканалов после хакерского взлома транслировали видеоролики с кадрами протестных акций

Сайты двух белорусских государственных телеканалов накануне после хакерского взлома транслировали видеоролики с кадрами протестных акций. На официальных ресурсах в преддверии очередного протестного марша появились и материалы с избиениями задержанных.

В онлайн-трансляцию госканалов «Беларусь 1» и ОНТ попали кадры с избиениями манифестантов. Политика каналов такова, что прежде о силовых разгонах, избиениях и задержаниях речи там не было. Ответственность за взлом взяла на себя группировка «Кибер-партизаны», об этом было заявлено в ее телеграм-канале. Там появилось сообщение следующего содержания: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — её покажем мы». В ходе интервью о заболеваемости коронавирусом главы белорусского Минздрава Дмитрия Пиневича на сайте появились протестные ролики, чуть позже сайт tvr.by перестал открываться, а на ОНТ онлайн-вещание стало недоступным.

Трансляция эфирных новостей не прерывалась. Пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская подтвердила факт взлома, но от остальных комментариев отказалась до окончания внутреннего расследования. Накануне с задержаниями десятков участников в белорусских городах прошли женские марши, о которых в теленовостях не упоминалось.

На сегодня запланирована серия новых протестных маршей, которые анонсируются как «народная инаугурация». Ожидается, что это будут манифестации, на которые люди выйдут с портретами Светланы Тихановской. Протестующие считают ее победителем состоявшегося в августе голосования.