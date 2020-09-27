Московский академический театр сатиры сообщил о смерти актера Владимира Носачева

Ему было 80 лет. Причина смерти не называется. В Театре сатиры он служил с 1966 года. Носачев также снимался в фильмах, среди его работ роли в лентах «Волшебник изумрудного города» и «Возвращение Мухтара».
2020-09-27T10:33:57+03:00
2020-09-27T10:33:57+03:00
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10:33, 27 сентября 2020
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