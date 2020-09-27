Коммунисты сегодня проведут митинг в Краснодаре против фальсификации выборов

Несмотря на то, что КПРФ на выборах в городскую думу столицы Кубани завоевала наибольшее число мандатов более чем за 10 лет (шесть), в партии жалуются на массовые фальсификации и нарушения. По словам секретаря крайкома Александра Сафронова, больше всего его возмущает факт проведения трехдневного голосования – новой нормы, появившейся этим летом. В рамках своего митинга коммунисты намерены дать слово кандидатам в депутаты краснодарской Думы, которые, как утверждается, расскажут о реальной обстановке на участках и о борьбе с административным ресурсом.

Коммунист Александр Сафронов, к слову, участвовал и в выборах губернатора Краснодарского края, но набрал там, по официальным данным, немногим более 8%. Победителем же с результатом почти в 83% стал единоросс и действующий глава региона Вениамин Кондратьев.

Выборы различных уровней почти в регионах России прошли две недели назад. В большинстве случаев они не принесли сюрпризов: главами 18 субъектов остались действующие губернаторы и назначенцы Кремля, а в 11 законодательных собраниях большинство осталось за «Единой Россией».