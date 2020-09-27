При обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступине, по данным источника ТАСС, пострадали 25 человек. Трое из них госпитализированы, передает РИА Новости. Инцидент произошел на территории промзоны.
2020-09-27T10:32:28+03:00
2020-09-27T10:37:29+03:00
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10:32, 27 сентября 2020
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