Колумбийские СМИ сообщают о возможной причастности российского снайпера к подготовке покушения на президента страны Ивана Дуке и его семью. По информации газеты El Tiempo, к этому может иметь отношение и израильтянин. Сейчас ведется их розыск.

Следственные органы Колумбии ищут двух иностранцев, одного — с российским гражданством, второго — гражданина Израиля. Источники газеты El Tiempo в правительстве латиноамериканской страны сообщили, что к работе подключилась разведка. По оперативным данным, в стране могут находится два бывших спецназовца, перед которыми поставлена цель нападения на Ивана Дуке Маркеса.

Речь идет о людях с серьезной стрелковой подготовкой и снайперским опытом. Собеседник издания добавил, что сейчас информация уточняется и принимаются превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность президента. О том, что покушение готовили россиянин и израильтянин также со ссылкой на источник сообщила радиостанция RCN. Служба безопасности Дуке находится в состоянии повышенной готовности, а график его мероприятий изменен с учетом появившихся сообщений. Это же касается и семьи президента.

Иван Дуке возглавил Колумбию в 2018, выиграв во втором туре президентских выборов.