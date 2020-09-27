Минздрав Хабаровского края сообщил о смерти вице-мэра Хабаровска Ирины Шапиро, у которой был коронавирус

В качестве причины смерти в ведомстве назвали хронические заболевания при лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. Шапиро в конце августа ушла в отпуск, потом взяла больничный.
2020-09-27T10:04:32+03:00
2020-09-27T10:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 27 сентября 2020
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