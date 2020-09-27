За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 18 человек

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией мэр Сергей Собянин вновь призвал жителей города соблюдать требования Роспотребнадзора.

Суточное число смертей от коронавируса в Москве достигло максимума с 22 июля, тогда скончались 19 человек. У всех пациентов, кто умер за последние сутки, был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Такие данные привели в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией и напомнили, что при появлении симптомов простуды или вируса необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Как написал в своем Телеграм-канале главный редактор «Эхо Москвы», число новых заболевших коронавирусом в столице составило 2016 человек. Впервые за последнее время зафиксировано такое высокое количество заразившихся. Из-за роста числа больных мэр Москвы Сергей Собянин снова попросил быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать все меры предосторожности.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 164 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.