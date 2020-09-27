Россия с этого дня возобновляет авиасообщение с Южной Кореей

Это следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы в Сеул с 1 октября, передает РБК. Ранее в сентябре были возобновлены полеты из Москвы в столицы Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Из стран Европы пока разрешены рейсы только в Великобританию и Швейцарию.