Россия с этого дня возобновляет авиасообщение с Южной Кореей

Это следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы в Сеул с 1 октября, передает РБК. Ранее в сентябре были возобновлены полеты из Москвы в столицы Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Из стран Европы пока разрешены рейсы только в Великобританию и Швейцарию.
2020-09-27T09:33:31+03:00
2020-09-27T10:08:20+03:00
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09:33, 27 сентября 2020
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