Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно покинуть пост президента

Французский лидер назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти. В интервью изданию Le Journal du Dimanche Макрон выразил восхищение демонстрантами и сообщил, что обсуждал ситуацию в республике с Владимиром Путиным. По словам, президента Франции Россия могла бы подтолкнуть Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных.

В Белоруссии не утихают массовые протесты. Сегодня в Минске ожидается акция, которую называют народной инаугурацией Светланы Тихановской. На выборах она была главным соперником Лукашенко.

