Армения и Азербайджан обвинили друг друга в боевых действиях

Рано утром Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения. Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные начали наступление в направлении Нагорного Карабаха.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сказал «Интерфаксу», что утром столица республики Степанакерт подверглась обстрелу из систем залпового огня «Град». В июле, после очередного обострения в регионе, в Москве произошли столкновения между выходцами из Армении и Азербайджана.