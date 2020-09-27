ЦСКА и Локомотив сыграют в центральном матче 8 тура чемпионата России по футболу

Локомотив начал чемпионат слабо. Он пока всего лишь шестой. На результатах сказались очевидные проблемы с составом. Восклицательный знак на этой странице поставила продажа в Италию Алексая Миранчука. При том, что Гжегош Крыховяк пока не набрал форму, забивать стало некому. Во всяком случае, у форвардов это не получается. Клуб ищет нового нападающего и те, кто сейчас в составе прекрасно это понимают.

ЦСКА напротив вздохнул после нескольких лет жестокой экономии. Возможно новички окончательно не встроились в игру, но очки уже приносят. Кроме того, ЦСКА хорошо играет дома и шансы его предпочтительнее. В случае победы армейцы не отпустят победившие накануне Зенит и Спартак. Для Локомотива победа тоже шанс удержаться в верхней части таблицы. Возможно, один из последних.

Матч чемпионата России по футболу между ЦСКА и Локомотивом начнется в 19.00. трансляция на канале Матч ТВ