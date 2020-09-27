Оппозиция Белоруссии сегодня проведет так называемую «народную инаугурацию» Светланы Тихановской – главного оппонента Александра Лукашенко, объявленного ЦИКом победителем президентских выборов. МИД страны ранее раскритиковал эту акцию.

Во многих городах Белоруссии, как ожидается, жители сегодня выйдут на улицы, чтобы провести «народную инаугурацию настоящего президента» – Светланы Тихановской, которая, уверены они, и победила в выборах. По всей стране пройдут марши, участники которых понесут по улицам городов ее портреты. Сама Тихановская в республику не приедет. Она поблагодарила людей, поддержавших идею проведения инаугурации. Политик подчеркнула, что эта церемония – праздник, который не должен заканчиваться разгоном, насилием и арестами. Она отметила, что работает над тем, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все.

Эта акция должна стать ответом на инаугурацию Александра Лукашенко, который, по данным Центризбиркома страны, выиграл прошедшие в августе выборы. Церемония его вступления в должность проходила в обстановке секретности, ее не транслировали по телевидению. Оппозиция считает, что в таком формате инаугурацию провели, опасаясь масштабных протестных акций.

Накануне в Минске состоялся уже традиционный «женский марш», который анонсировали как репетицию инаугурации Тихановской. Акция закончилась задержаниями