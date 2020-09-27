Министерство обороны Армении сообщает о трех подбитых азербайджанских танках в ходе боев в Нагорном Карабахе

Там утверждают, что азербайджанские войска в 6 утра по местному времени перешли в наступление по всей протяженности линии

соприкосновения. Они были отброшены назад на нескольких направлениях. Противник понес человеческие и материальные потери, написал в «Фейсбуке» пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян. По его словам, бои продолжаются.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян находится на «постоянной связи» с Минской группой

ОБСЕ из-за ситуации в Карабахе, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. Согласно информации МИД, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. В пресс-службе Минобороны Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах и трех беспилотниках.

Азербайджанское военное ведомство подтвердило информацию о сбитом вертолете, отметив, что члены экипажа живы.

Там также утверждают, что армяне первые начали нападение, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

Азербайджанская армия, как говорится в заявлении ведомства, принимает ответные меры и контролирует ситуацию. Командование приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. Отмечается, что на различных направлениях уничтожено 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «ОСА» подразделений противовоздушной обороны Армении.

