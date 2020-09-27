Баку и Ереван возлагают друг на друга ответственность за обстрелы в Нагорном Карабахе

В Минобороны Азербайджана заявили, что позиции армии и населенные пункты были обстреляны из минометов и артиллерийских установок различного калибра со стороны вооруженных сил Армении. По сообщению ведомства, есть убитые и раненые среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный урон. Предпринимаются ответные меры для пресечения этой провокации, цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что нападение инициировали вооруженные силы Азербайджана, а армянская армия успешно этому противостоит. В пресс-службе Минобороны Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах и трех беспилотниках. Там также отметили, что глава ведомства Давид Тоноян проинформировал о ситуации представителя ОБСЕ.