В Швейцарии состоится референдум, на котором в том числе будет поднят вопрос об ограничении свободы перемещения с ЕС

В Швейцарии сегодня состоится общенациональный референдум, на котором в том числе будет поднят вопрос об ограничении свободы перемещения с ЕС.

Всего жителям Швейцарии предстоит высказаться по пяти вопросам – самый острый из них касается денонсации режима свободного перемещения с Евросоюзом. Страна не входит в ЕС, но там действует облегченный миграционный режим для граждан европейского блока. С инициативой выступила Швейцарская народная партия, которая настаивает на том, что из-за мигрантов страна становится менее безопасной. Предлагается вернуть Швейцарии право самостоятельно регулировать трудовую легальную деятельность, ввести квоты. Но, как показывают опросы, большинство жителей все же собираются высказаться против.

На референдуме также будет поднят вопрос о закупке истребителей дня национальных ВВС Швейцарии. Это обойдется бюджету в 6 миллиардов франков. Кроме того жители страны будут решать, стоит ли отцам предоставлять двухнедельный оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным, позволить ли родителям вычитать расходы на детей из налогооблагаемой базы, а также стоит ли менять закон об охоте.

Отметим, что в 2014 году Швейцария уже проводила референдум о прекращении свободного передвижения с ЕС. Тогда большинство проголосовали за то, чтобы сохранить действующую систему.