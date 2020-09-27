Родители в Барнауле намерены выйти на митинг против дистанционного обучения

Его организаторы убеждены, что эту форму школьного образования могут ввести не только из-за коронавируса, но и в рамках эксперимента.

Митинг, который согласован с властями, проводит КПРФ. Недовольство коммунистов вызывает проект «Цифровой образовательной среды», который в качестве эксперимента тестируется в Алтайском крае. Организатор акции и первый секретарь регионального комсомола Антон Арцибашев уверяет, что не против проведения интернета в школах и закупки новых компьютеров. В то же время он утверждает, что законодательно в эксперименте ограничение дистанционного образования никак не прописано. Не верит он и в уверения чиновников о том, что онлайн-обучение никогда не станет альтернативой занятиям в школах. Арцибашев заключает: эксперимент в Алтайском крае грозит оптимизацией школы и ее переводом на платную основу.

С этой позицией согласны и некоторые родители: они уверяют, что их дети едва смогли закончить прошлый учебный год, когда из-за коронавирусных ограничений школьники были вынуждены заниматься дома. Как передает алтайский телеканал «Толк», противники дистанционного обучения утверждают, что в их рядах уже около 2 тысяч сторонников. Вместе с тем региональные власти настаивают: прогульщиков во время обучения на дому больше не стало, а успеваемость в некоторых случаях даже выросла.

В начале недели в Роспотребнадзоре Алтайского края сообщили, что в регионе полностью закрыты 4 школы. На карантин, помимо этого, отправлены еще 136 классов. Все они обучаются дистанционно.