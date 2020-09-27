Ситуация обострилась этим утром в Нагорном-Карабахе. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нападении

Первым выступило Минобороны Азербайджана. Там заявили об интенсивных обстрелах позиций своей армии и населенных пунктов со стороны вооруженных сил Армении вдоль всей линии соприкосновения. По сообщению ведомства, огонь велся из минометов и артиллерийских установок различного калибра. Есть убитые и раненые среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный урон. Предпринимаются ответные меры для пресечения этой провокации, цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян подтвердил, что мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт подверглись артобстрелу. При этом, он сказал «Интерфаксу», что огонь велся со стороны

Азербайджана из систем «Град». Под прицелом все гражданские объекты, отметил Погосян и призвал население укрыться.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нападение инициировали вооруженные силы Азербайджана, а армянская армия успешно этому противостоит.

В пресс-службе Минобороны Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах и трех беспилотниках. Там также отметили, что глава ведомства Давид Тоноян проинформировал о ситуации представителя ОБСЕ.