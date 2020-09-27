В Барнауле пройдет митинг против внедрения проекта Цифровой Образовательной Среды и «дистанционного обучения»

В Барнауле пройдет митинг против внедрения экспериментального проекта Цифровой Образовательной Среды и «дистанционного обучения» в образовательных организациях Алтайского края.

Многие родители категорически против дистанционного образования, сказала в интервью интернет-изданию «Толк» жительница Барнаула Ирина Ткаченко:

-Я считаю, что каждый встать и задуматься сейчас – что происходит? Наших детей, кроме нас, защитить некому: Стоит только убить образование, и мы погубим всю нацию.

В Алтайском крае на карантин из-за ОРВИ и ковида полностью закрыли четыре школы. Еще 46 работают «частично»: в общей сложности в них закрыты 136 классов. Родители говорят, что дети кое-как закончили прошлый год и не готовы к такому же развитию событий.