Минобороны Азербайджана сообщают об интенсивных обстрелах позиций и населенных пунктов со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщают об интенсивных обстрелах позиций своей армии и населенных пунктов со стороны вооруженных сил Армении вдоль всей линии соприкосновения в Карабахе. По сообщению ведомства, огонь велся из минометов и артиллерийских установок различного калибра. Есть убитые и раненые среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный урон. Предпринимаются ответные меры для пресечения этой провокации, цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян подтвердил в Facebook, что мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт подверглись артобстрелу. Он призвал население укрыться. По его словам, ответ «будет соразмерным». Армянская сторона эти сведения пока официально не комментировала.