Жители Белоруссии решили ответить на закрытую инаугурацию Лукашенко своей акцией. Сегодня во всех городах страны должна пройти так называемая народная инаугурация лидера оппозиции Светланы Тихановской. Ранее она призвала людей не бояться снова выйти на улицу.

Ранее прошла инаугурация Александра Лукашенко. Заранее ее не анонсировали, в эфире гостелеканалов не было прямой трансляции, запись была показана позднее. В связи с этим многие стали говорить о том, что Лукашенко пытался провести мероприятие тайно, чтобы избежать массовых беспорядков. Сам же президент отрицает, что пытался сделать скрыть вступления в должность.