Один человек убит, 11 ранены в результате стрельбы в американском штате Айова. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Уотерлу Джоэл Фицджеральд. По его словам, причиной перестрелки стал «некий конфликт». В здании, где это случилось, собирались «члены клубов мотоциклистов».
2020-09-27T06:32:47+03:00
2020-09-27T06:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 27 сентября 2020
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