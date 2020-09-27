Один человек убит, 11 ранены в результате стрельбы в американском штате Айова. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Уотерлу Джоэл Фицджеральд. По его словам, причиной перестрелки стал «некий конфликт». В здании, где это случилось, собирались «члены клубов мотоциклистов».