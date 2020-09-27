Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что лидеров «Церкви последнего завета» в Красноярском крае давно следовало призвать к ответу:

Митрополит отметил, что в России достаточно много сект, но при этом не все они одинаково опасны для психического и физического здоровья людей.

На этой неделе в Красноярском крае задержали руководителей «Церкви последнего завета», известной как «община Виссариона», в том числе и главу организации Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом. После этого местная прокуратура направила в суд иск о ликвидации религиозной организации.