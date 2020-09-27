Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин потребовал пересмотреть коэффициент начисления штрафа для компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По его словам, «Норникель» приступил к ликвидации последствий произошедшего своевременно. Также предприниматель считает, что было бы справедливо уточнить объем разлитого топлива.

Авария под Норильском произошла 29 мая. В результате в грунт и водоемы вытекло свыше 20 тысяч тонн дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб, причиненный окружающей среде, в 148 миллиардов рублей и подал на «Норникель» в суд, требуя взыскать с компании штраф в размере этой суммы. Потанин считает это решение преждевременным.