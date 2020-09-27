В Москве за сутки скончались еще 18 человек с коронавирусом

Это максимум с конца июля. Общее число летальных исходов в столице выросло до 5164, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии инфекцию обнаружили у более чем 280 тысяч жителей Москвы. Большая часть из них (244 тысячи) уже выздоровели.

В последние недели в Москве наблюдается рост числа заболевших COVID-19: если в конце августа-начале сентября суточный прирост составлял более 600 человек, на этой неделе этот показатель превысил тысячу. А вчера в городе зарегистрировали максимальное за 3,5 месяца число заболевших – свыше 1790.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что ситуация с заболеваемостью в городе усложняется и отметил «серьезный рост» числа госпитализаций. Он рекомендовал людям из группы риска, в том числе пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, перейти на режим самоизоляции, а работодателям перевести сотрудников на удаленку.

Рост числа зараженных коронавирусом вполне объясним. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это связано с сезонными заболеваниями.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре и Минздраве заявляют, что в России нет второй волны коронавируса, и речь идет о продолжении первой.