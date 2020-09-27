Четыре матча продолжат программу девятого тура Российской премьер-лиги. В центральной встрече дня в московском дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив». Начало в 19 часов. Также в этот день состоятся встречи «Арсенал» — «Ростов», «Ахмат» — «Урал» и «Ротор» — «Рубин».
2020-09-27T05:07:55+03:00
2020-09-27T05:07:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 27 сентября 2020
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